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Поезд сошел с рельсов в Австралии

Как сообщается, погибли два человека

ТАСС, 20 февраля. По меньшей мере два человека погибли в результате аварии с поездом в австралийском штате Виктория. Об этом в четверг сообщил телеканал 7News.

По его данным, поезд, следовавший из Сиднея в Мельбурн, сошел с рельсов в 45 км к северу от Мельбурна. Отмечается, что всего в поезде может быть до 200 пассажиров, многие оказались заблокированы внутри вагонов.

На место инцидента прибыли сотрудники чрезвычайных служб, а также вертолет скорой помощи. Железнодорожное движение в районе аварии в настоящий момент перекрыто.

Причины инцидента пока не известны.

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Австралия
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