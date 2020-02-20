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Калининградка угрожала выбросить годовалого внука из окна 6 этажа

Мотивом послужила ссора бабушки со своей дочерью

КАЛИНИНГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Жительница Калининграда угрожала выбросить из окна квартиры своего годовалого внука. Сейчас ребенок изъят из семьи, полиция проводит проверку, сообщила в четверг журналистам начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

Инцидент, о котором СМИ стало известно в четверг, произошел вечером 19 февраля. По предварительным данным МВД, 47-летняя женщина после ссоры со своей 23-летней дочерью грозила выбросить из окна квартиры ребенка, которому исполнилось 1 год и 8 месяцев. Семья живет в доме на улице Олега Кошевого в Калининграде. Полиция задержала подозреваемую, из семьи изъяты внук и шестилетний сын задержанной.

"В настоящее время оба несовершеннолетних находятся под наблюдением медиков, их жизням и здоровью ничего не угрожает", - рассказала Поставничая. Сотрудники полиции совместно с органами опеки и попечительства изучают условия проживания детей. Ранее в поле зрения правоохранительных органов семья не попадала. "Они приехали в Калининград в прошлом году из другого региона России", - добавила начальник пресс-службы.

Сейчас с задержанной работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Материалы полицейской проверки будут переданы в следственные органы.

Теги
РоссияКалининградская область
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