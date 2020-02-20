В Ульяновске возбудили дело после отказа в выдаче жизненно важного лекарства ребенку

УЛЬЯНОВСК, 20 февраля. /ТАСС/. В Ульяновске возбудили уголовное дело в связи с необеспечением лекарством ребенка. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг следственным управлением СК РФ по региону.

Ранее в эфире одного из телевизионных каналов показали сюжет о том, что больному мальчику в Ульяновске не выдается жизненно важное лекарство. При этом есть судебное решение о необходимости его выделения.

"Следственными органами СК РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками министерства здравоохранения области (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - сказано в сообщении.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства дела, допрашиваются должностные лица регионального министерства здравоохранения. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.