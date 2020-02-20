Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Пeчeрский районный суд Киева отказал в изменении меры пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.

"Печерский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защиты военного и музыканта Андрея Антоненко об изменении меры пресечения", - сообщает украинское издание "Левый берег".

Ранее Печерский районный суд продлил арест Антоненко до 4 апреля без права внесения залога.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пятерых участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей.

Киевский суд 14 декабря постановил взять под стражу Антоненко и Кузьменко (последняя по версии следствия установила в машине журналиста взрывное устройство), а Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который потом заменили на ночной домашний арест. Офис генерального прокурора Украины продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве Шеремета до апреля 2020 года.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.