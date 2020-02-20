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Полиция задержала мужчину, ранившего ножом одного человека в лондонской мечети

Речь идет о многочисленных ножевых ранениях

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Британская полиция задержала мужчину, ранившего ножом одного из прихожан в мечети на севере Лондона. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Скотленд-Ярда.

"Полицейские прибыли на место происшествия вместе с сотрудниками лондонской службы скорой помощи. У пострадавшего диагностированы многочисленные ножевые ранения. Ему была оказана помощь на месте, после чего он был доставлен в больницу, мы ожидаем информации о его состоянии, - говорится в документе. - На месте по подозрению в покушении на убийство задержан мужчина".

О подробностях произошедшего пока не сообщается. На кадрах, которые показывает телеканал Sky News, видно, как полиция надевает наручники на молодого мужчину в красной толстовке - возможно также одного из прихожан мечети, расположенной рядом с Риджентс-парком.

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