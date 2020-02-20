Гендиректора стройфирмы в Саратове отправили на пять лет в колонию за обман дольщиков

САРАТОВ, 20 февраля. /ТАСС/. Суд в Саратовской области признал виновным в мошенничестве и отправил на пять лет в колонию жителя областного центра, который, занимая пост гендиректора строительной компании, организовал хищение 360 млн рублей у 340 участников долевого строительства. Об этом сообщается в четверг на сайте областной прокуратуры.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 3 ст. 159.4 ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности") и ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Суд назначил жителю города Саратова наказание по совокупности преступлений в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей и запретом заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, сроком на два года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с лета 2007 года по декабрь 2015 года генеральный директор ЗАО "Стройинтерсервис", понимая, что его фирма не завершит строительство жилых домов в Саратове, давал указания сотрудникам организации заключать договоры участия в долевом строительстве с гражданами. Руководитель компании собирался похитить средства дольщиков и использовать их не по назначению, отмечают в прокуратуре. От его действий пострадали более 340 человек, общая сумма ущерба превысила 360 млн рублей.

Кроме того, недобросовестное исполнение им обязанностей гендиректора привело к увеличению задолженности предприятия по заработной плате и по уплате налогов и сборов, а также к увольнению работников предприятия и причинению существенного вреда правам и интересам участников долевого строительства на общую сумму 744 млн рублей, отмечается на сайте.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.