20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гендиректора стройфирмы в Саратове отправили на пять лет в колонию за обман дольщиков

Сумма ущерба от его действий превысила 360 млн рублей

САРАТОВ, 20 февраля. /ТАСС/. Суд в Саратовской области признал виновным в мошенничестве и отправил на пять лет в колонию жителя областного центра, который, занимая пост гендиректора строительной компании, организовал хищение 360 млн рублей у 340 участников долевого строительства. Об этом сообщается в четверг на сайте областной прокуратуры.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 3 ст. 159.4 ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности") и ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Суд назначил жителю города Саратова наказание по совокупности преступлений в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей и запретом заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, сроком на два года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с лета 2007 года по декабрь 2015 года генеральный директор ЗАО "Стройинтерсервис", понимая, что его фирма не завершит строительство жилых домов в Саратове, давал указания сотрудникам организации заключать договоры участия в долевом строительстве с гражданами. Руководитель компании собирался похитить средства дольщиков и использовать их не по назначению, отмечают в прокуратуре. От его действий пострадали более 340 человек, общая сумма ущерба превысила 360 млн рублей.

Кроме того, недобросовестное исполнение им обязанностей гендиректора привело к увеличению задолженности предприятия по заработной плате и по уплате налогов и сборов, а также к увольнению работников предприятия и причинению существенного вреда правам и интересам участников долевого строительства на общую сумму 744 млн рублей, отмечается на сайте.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Полиция Украины открыла два уголовных дела из-за столкновений в Новых Санжарах
В результате беспорядков пострадали 10 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС