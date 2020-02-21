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Главу Ванино в Хабаровском крае арестовали за взятку

По версии следствия, Александр Орлов получил от бизнесмена 340 тыс. рублей взамен на покровительство

ХАБАРОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае арестовал главу рабочего поселка Ванино Хабаровского края Александра Орлова за взятку от предпринимателя в размере 340 тыс. рублей, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Главу задержали в среду, в тот же день было приостановлено членство Орлова в партии "Единая Россия".

"По ходатайству следственных органов... в отношении 46-летнего главы городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получении взятки"), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следователи считают, что в 2019 году глава Ванино получил свыше 340 тыс. рублей от предпринимателя, выполнявшего муниципальные контракты по благоустройству, содержанию, капитальному ремонту территорий и автомобильных дорог. Взамен глава поселения оказывал взяткодателю покровительство, которое выражалось в беспрепятственном принятии работ и оказанных услуг.

Предпринимателю также предъявлено обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").

Поселок Ванино с населением порядка 15 тыс. человек - крупный транспортный узел Дальнего Востока. Ванино располагает прямым выходом на две железнодорожные магистрали - Транссибирскую и Байкало-Амурскую, в поселке функционирует порт.

Теги
РоссияХабаровский край
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