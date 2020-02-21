Два жителя Хабаровского края задержаны за вылов краснокнижной калуги

ХАБАРОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровском крае задержали двух местных жителей за незаконный вылов калуги, популяция которой находится под угрозой исчезновения. Ущерб превысил 80 млн рублей, сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча, хранение, перевозка и продажа особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных), совершенные организованной преступной группой")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что житель Комсомольска-на-Амуре в 2017 году организовал схему, по которой его подельники вылавливали калугу в Николаевском районе края, затем на автомобилях доставляли рыбу в Комсомольск-на-Амуре, а после отправляли в Москву для продажи. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий обнаружены и изъяты более 300 туш калуги, орудия лова и приспособления для разделывания рыбы, снегоход, автомобили, средства связи. Установлены места хранения незаконно добытой рыбы. По предварительным данным, причиненный ущерб составляет более 80 млн рублей", - говорится в сообщении.

Двое участников задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят обыски, устанавливается причастность к вылову калуги других лиц.