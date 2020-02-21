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Замглавы Росимущества Дагестана подозревают в злоупотреблении полномочиями

По версии следствия, он фиктивно провел аукцион по передаче в аренду земельного участка

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Заместитель руководителя Росимущества Дагестана подозревается в злоупотреблении полномочиями при проведении аукциона по передаче в аренду земельного участка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК РФ по Республике Дагестан по материалам УФСБ России по республике возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя Росимущества Дагестана, - сообщили в СК. По версии следствия, в октябре 2014 года подозреваемый фиктивно провел конкурс по передаче в аренду земельного участка, расположенного на побережье Каспийского моря. Площадь участка кадастровой стоимостью 2,7 млн рублей составляет 16000 кв. м.

Чиновник в пользу заинтересованного лица дал указание члену конкурсной комиссии не размещать информацию о конкурсе на официальном сайте РФ и подписал протокол подведения итогов конкурса.

Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

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