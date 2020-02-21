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Источник: силовики проводят оперативные мероприятия в Минимущества Мурманской области

По данным источника во властных структурах региона, по итогам возможны задержания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в пятницу проводят оперативно-следственные мероприятия в Министерстве имущественных отношений Мурманской области. Об этом сообщил ТАСС источник во властных структурах региона.

"Идут оперативные действия в Министерстве имущественных отношений Мурманской области, возможно, по итогам будут задержания", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

Министерство имущественных отношений региона занимается управлением государственным имуществом, которое находится в собственности области.

Теги
РоссияМурманская область
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