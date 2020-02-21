В Петербурге разыскивают родителей брошенного семилетнего ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Мальчика семи лет, оставшегося без присмотра взрослых, нашли во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Оперативники третий день не могут найти его родителей, сообщила в пятницу пресс-служба детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой.

"В среду, 19 февраля, во Фрунзенском районе был найден семилетний ребенок, оставшийся без надзора взрослых. Кто его родители и где они находятся, установить не удалось. Возможно, его мать зовут Екатерина Александровна", - говорится в сообщении.

Сейчас мальчик находится в соцучреждении. В аппарате уполномоченного отметили, что ребенок практически не разговаривает, но откликается на имя Никита.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о семье ребенка, просят обратиться в полицию.