В Москве задержали подозреваемого в краже, пытавшегося сбежать от полиции по простыням

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемого в воровстве, который пытался сбежать по связанным простыням с 12-го этажа многоэтажного дома, но сорвался и упал. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах, отметив, что мужчина с травмами доставлен в больницу.

"Накануне в столичном районе Бирюлево полицейские задержали мужчину, подозреваемого в воровстве, который пытался убежать, спустившись по простыням с 12-го этажа жилого дома, однако, сорвался и упал вниз. Подозреваемый задержан, в настоящее время он с травмами госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Источник также уточнил, что операцию по задержанию проводили сотрудники полиции Балашихи, на территории которой подозреваемый, по предварительным данным, совершил кражу. Но он был задержан столичными полицейскими, которые находились рядом с домом, где случилось происшествие.