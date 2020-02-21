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В башкирском Октябрьске мэр незаконно отдал под застройку 5 га земли

Участки предназначались для строительства социального жилья

УФА, 21 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями на мэра башкирского Октябрьска за передачу муниципальных земель под застройку. Участки предназначались для строительства социального жилья, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы городского округа город Октябрьский за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, в 2014 году он незаконно передал строительной организации по договору аренды три земельных участка общей площадью более 5 га для застройки одного из микрорайонов города. При этом участки были обеспечены инженерными сетями за счет бюджетных средств и предназначались для строительства социального жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий", - говорится в сообщении.

С 2016 по 2017 год недвижимость была разделена на 52 участка и продана застройщиком. Следователи изучают документы организации и мэрии города, оценивают причиненный ущерб, допрашивают свидетелей, добавили в СК.

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