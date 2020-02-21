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Пять торговых центров в Подмосковье получили сообщения о угрозах взрывов

Также сообщение о минировании поступило на железнодорожную станцию Баковка в Одинцове

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проверяют пять торговых центров в Подмосковье после анонимной угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в экстренных службах региона.

"По электронной почте поступило сообщение о "минировании" в адрес сразу пяти торговых центров. Это "РИО" в Коломне, "Мега Белая дача" в Котельниках, "Чайнатаун" в Ленинском городском округе и два "Вегаса" - в Красногорске и Ленинском городском округе", - сказал источник. Кроме того, неизвестный сообщил и об угрозе взрыва на железнодорожной станции Баковка в Одинцове. "Сейчас ведется проверка данных сообщений", - уточнили в экстренных службах.

Ранее в пятницу анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в Чертановский, Кузьминский, Измайловский, Кунцевский, Головинский, Коптевский и Щербинский районные суды Москвы. Во все учреждения были направлены специалисты экстренных служб для проверки информации. Она оказалась ложной.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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