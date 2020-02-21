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В ДТП в Новосибирской области погибли четыре человека

В том числе два ребенка

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Четыре человека, среди которых двое детей, погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля вечером в пятницу в Убинском районе Новосибирской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"На 1205-м километре трассы Р-254 (Новосибирск - Челябинск) водитель автомобиля Opel Astra, который двигался со стороны Барабинского района в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП на месте погиб водитель и двое несовершеннолетних пассажиров легковушки", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что еще одна пассажирка легкового автомобиля была доставлена в больницу, где умерла. В связи с происшествием проводится проверка.

Теги
РоссияНовосибирская область
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