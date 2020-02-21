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Суд в Самаре арестовал двух полицейских, подозреваемых в получении взятки

Мужчины получили 100 тыс. рублей за содействие в заключении госконтрактов на сдачу лома и отходов черных и цветных металлов

ТАСС,21 февраля. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" ГУ МВД по Самарской области и его заместителя, которых подозревают в получении взятки в размере 100 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте СУ СК по региону.

"По ходатайству следователей суд избрал в отношении начальника и заместителя начальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" ГУ МВД России по Самарской области меру пресечения в виде заключения под стражу. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - указано в сообщении.

По версии следствия, 10 февраля подозреваемые получили через посредника, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, взятку в виде 100 тыс. рублей от собственника компании. За эти деньги сотрудники ГУ МВД должны были обеспечить заключение госконтрактов на сдачу лома и отходов черных и цветных металлов и об утилизации государственных регистрационных знаков, а также за беспрепятственное исполнение указанных контрактов, отметили в пресс-службе.

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РоссияСамарская область
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