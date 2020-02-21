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В Башкирии погиб ребенок при пожаре в жилом доме

Еще двух детей госпитализировали

ТАСС, 21 февраля. Мальчик 2017 года рождения погиб в результате пожара в жилом доме в Учалинском районе Башкирии. Еще двух мальчиков госпитализировали, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел в 20:47 по местному времени в селе Юлдашево Учалинского района. Возгорание ликвидировали на площади 2 кв. м.

"В момент возникновения пожара в доме находились трое детей. Подъехавший к дому отец семейства и его сосед успели вытащить детей из горящего дома. После чего на [машине] скорой медицинской помощи их увезли в центральную городскую больницу, в город Учалы. К сожалению, мальчик 2017 года рождения погиб, не приходя в сознание, еще двое мальчиков 2013 и 2015 годов рождения сейчас находятся под присмотром врачей", - указано в сообщении.

По предварительным данным, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, второго - средней степени тяжести.

"В доме был установлен извещатель, который во время пожара сработал", - говорится в сообщении. Причины произошедшего устанавливаются.

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