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Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

Он избил 11-летнего мальчика и закопал в снег

ТАСС, 22 февраля. СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области. Злоумышленника подозревают в покушении на убийство малолетнего (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщается на сайте следственного управления СК по Мурманской области.

"По данным следствия, 21 февраля 2020 года несовершеннолетний, 2004 года рождения, находясь на улице Новой в городе Кандалакше Мурманской области, избил и пытался задушить 11-летнего потерпевшего. После потери последним сознания, подозреваемый, считая, что мальчик мертв, закопал его в снегу", - говорится в сообщении.

Пострадавшего ребенка спасли обнаружившие его взрослые. Они вызвали на место ЧП скорую помощь, ребенка доставили в больницу и оказали ему помощь.

"В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает. На его теле зафиксированы следы применения насилия", - отмечается в сообщении следственного управления.

Подозреваемый задержан. С учетом его отрицательных характеристик и жестокости совершенного нападения на ребенка, следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении его под стражу. Расследование дела взял под личный контроль руководитель регионального следственного управления.

Теги
РоссияМурманская область
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