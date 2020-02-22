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СК возбудил уголовное дело после гибели двухлетнего ребенка при пожаре в Башкирии

Инцидент произошел 21 февраля

ТАСС, 22 февраля. Уголовное дело возбуждено по факту смерти двухлетнего ребенка в результате пожара в жилом доме в Учалинском районе Республики Башкортостан. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ республики.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") по факту смерти ребенка во время пожара", - говорится в сообщении.

Пожар в жилом доме произошел 21 февраля. В момент возгорания в доме находились трое детей. Двое мальчиков 2013 и 2015 годов рождения были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, второго - средней степени тяжести.

 

Теги
РоссияБашкортостан
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