СК в ЯНАО возбудил уголовное дело в отношении замглавы района за растрату

ТАСС, 22 февраля. Правоохранительные органы возбудили в отношении заместителя главы Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и руководителя ООО "Экспертгрупп" уголовное дело о растрате при благоустройстве в Надыме площади и бульвара Стрижова в рамках муниципального контракта на 29 млн рублей. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственным отделом по Надыму следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы муниципального образования Надымский район и руководителя ООО "Экспертгрупп". Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных соответственно частью 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере") и частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ ("Пособничество в растрате вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере")", - сообщили в пресс-службе.

Растрату выявило региональное управление ФСБ России. Отмечается, что прокуратура автономного округа проверила законность возбуждения уголовных дел и задержания должностных лиц.

По данным следствия, в 2019 году замглавы района вступил в сговор с руководителем управления капитального строительства и капитального ремонта (в отношении него ранее уже возбуждено уголовное дело), "они принудили сотрудников муниципального учреждения подписать несоответствующие действительности акты приемки выполненных работ по благоустройству площади массовых мероприятий города и бульвара Стрижова в рамках исполнения муниципального контракта, заключенного с коммерческой организацией ООО "Экспертгрупп" на общую сумму более 29 млн рублей".

Должностные лица подписали заведомо подложные документы о стоимости выполненных работ и направили их в департамент заявок о расходовании субсидий, чем обеспечили получение денежных средств. Руководитель и сотрудники "Экспертгрупп" оказывали им содействие в совершении преступления. Поступившую субсидию - 29 млн рублей - руководитель управления капитального строительства и капитального ремонта выплатил коммерческой организации, действуя по предварительному сговору с замглавы района.

"В результате незаконных действий фигурантов уголовных дел бюджету МО Надым и бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление иных лиц, причастных к совершению преступления", - отметили в ведомстве.