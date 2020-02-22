В Петербурге арестовали мужчину, повторно задержанного после побега из отдела СК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга Алексей Толчин, которого задержали по подозрению в убийстве, после чего он сбежал от следователей и был повторно задержан правоохранителями, заключен в СИЗО по решению суда. Об этом сообщили журналистам в субботу в объединенной пресс-службе судов города.

Как отметили в пресс-службе, следователи настаивали на аресте, так как считают, что подозреваемый может продолжить преступную деятельность. "Судом ходатайство следствия удовлетворено", - говорится в сообщении. В СИЗО он пробудет до 17 апреля.

В начале этой недели в полицию Всеволожского района области от машиниста экскаватора поступило сообщение о том, что в деревне Новосергиевка на территории бетонного завода малознакомый мужчина попросил закопать бочку, в которой оказался труп женщины. После этого Толчина задержали, он оказался сыном этой женщины, было возбуждено дело об убийстве.

После этого подозреваемому удалось сбежать из отдела СК РФ, однако вскоре его вновь задержали в Петербурге сотрудники уголовного розыска. После второго задержания Толчина госпитализировали. Врачи в больнице не выявили у мужчины серьезных отклонений по здоровью и прописали ему дыхательную гимнастику и медикаменты, которые он сможет принимать в СИЗО.

Как отметили в пресс-службе судов, Толчин пояснил, что сбежал от следователей, так как "просто не понял, что задержан, так как был без наручников". Вину в убийстве он не признал, отметив, что "таким образом просто похоронил мать".