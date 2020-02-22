В Ленинградской области утонули в озере три рыбака

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Три рыбака утонули в озере Вишневское в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По прибытию [спасателей на место ЧП] из водоема были извлечены тела трех человек", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточнили в МЧС, сигнал о том, что в озере утонули три человека поступил в ведомство в субботу от очевидца. На месте работали пожарно-спасательные подразделения, а также главный инспектор по маломерным судам Ленинградской области Геннадий Корсунов.

В ведомстве отметили, что сейчас выход на лед водоемов в регионн крайне опасен, и призвали жителей и гостей области не пренебрегать правилами безопасности на воде.