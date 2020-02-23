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Роспотребнадзор сообщил о превышении концентрации хлора в бассейне в Татарстане

Ранее в больницу доставили семерых человек

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Результаты исследования проб воздуха в бассейне на базе отдыха в Татарстане, после посещения которого людей госпитализировали с отравлением, показали превышение ПДК хлора в три раза, наложен временный запрет на работу бассейна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

"Специалисты территориального отдела управления немедленно выехали на базу отдыха с организацией отбора проб воды из чаши бассейна и воздуха в зоне дыхания пловцов на содержание хлора. По результатам исследований обнаружено превышение предельно-допустимой концентрации хлора в воздухе в три раза, пробы воды из чаши бассейна соответствуют установленным требованиям", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, 22 февраля в адрес территориального отдела управления поступили данные об отравлении 18 человек парами хлора в бассейне на базе отдыха ООО "Тонус", расположенного в Национальном парке в Боровецком лесу. В настоящее время управление проводит расследование причин возникновения отравления, наложенный временный запрет деятельности объекта.

Ранее руководитель пресс-службы мэрии Набережных Челнов Римма Мухаметзянова сообщила ТАСС, что госпитализированы шесть детей и один взрослый, состояние детей на утро 23 февраля стабильное. Прокуратура Тукаевского района республики начала проверку по факту инцидента.

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