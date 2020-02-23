На юго-западе Франции зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 балла

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5 балла в 30 км от города По (департамент Атлантические Пиренеи, юго-запад страны), в котором проживают более 80 тыс. человек. Об этом говорится в распространенном в воскресение коммюнике Центрального сейсмологического бюро Франции.

По его данным, землетрясение произошло в 10:23 (12:23 мск) утра. Об ущербе от толчков не сообщается. Как сообщили в спасательных службах департамента, за помощью в связи с землетрясением никто не обращался.

В предыдущий раз подземные толчки в этой области были зафиксированы в ноябре 2019 года, тогда их сила составила 3,8 балла.