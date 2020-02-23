{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Татарстане возбудили дело после отравления детей хлором во время купания в бассейне

По информации ведомства, потерпевшие находились в бассейне более часа, затем у них покраснели глаза, появилась рвота и головокружение

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Следственные органы в Татарстане возбудили уголовное дело по факту отравления хлором девяти человек в бассейне в Набережных Челнах. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

"Вечером 22 февраля 2020 года в больницу города Набережные Челны с признаками отравления хлоркой, ожогами глаз и дыхательных путей были госпитализированы девять человек, в том числе восемь несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет. В настоящее время двое детей находятся дома. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в бассейне на базе отдыха "Тонус" дети и подростки находились более часа, спустя некоторое время искупавшимся стало плохо, в том числе у них покраснели глаза, появилась рвота и головокружение. "Всем госпитализированным была оказана необходимая медицинская помощь, и их жизни ничего не угрожает", - сообщается на сайте.

Ранее в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике сообщили ТАСС, что результаты исследования проб воздуха в бассейне показали превышение ПДК хлора в три раза, наложен временный запрет на работу бассейна.

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Сотрудники полиции в Калининграде нашли пропавшую 13-летнюю девочку
Ее передали родителям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС