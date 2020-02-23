В Татарстане возбудили дело после отравления детей хлором во время купания в бассейне

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Следственные органы в Татарстане возбудили уголовное дело по факту отравления хлором девяти человек в бассейне в Набережных Челнах. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

"Вечером 22 февраля 2020 года в больницу города Набережные Челны с признаками отравления хлоркой, ожогами глаз и дыхательных путей были госпитализированы девять человек, в том числе восемь несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет. В настоящее время двое детей находятся дома. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в бассейне на базе отдыха "Тонус" дети и подростки находились более часа, спустя некоторое время искупавшимся стало плохо, в том числе у них покраснели глаза, появилась рвота и головокружение. "Всем госпитализированным была оказана необходимая медицинская помощь, и их жизни ничего не угрожает", - сообщается на сайте.

Ранее в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике сообщили ТАСС, что результаты исследования проб воздуха в бассейне показали превышение ПДК хлора в три раза, наложен временный запрет на работу бассейна.