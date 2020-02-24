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СМИ: в Колумбии четыре человека погибли при столкновении автомобиля и поезда

По данным газеты El Tiempo, водитель автомобиля пытался проехать железнодорожный переезд и не заметил приближение поезда

БОГОТА, 24 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли при столкновении автомобиля и поезда, которое произошло на севере Колумбии. Об этом в воскресенье сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в муниципалитете Сьенага (северный департамент Магдалена). Водитель автомобиля, в котором находились четыре человека, пытался проехать железнодорожный переезд и не заметил приближение поезда. В результате столкновения все пассажиры транспортного средства погибли.

Власти региона начали расследование.

Теги
Колумбия
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