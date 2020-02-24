На Украине более 250 населенных пунктов обесточены из-за непогоды

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Более 250 населенных пунктов на Украине отключены от электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила в понедельник Государственная служба по ЧС страны.

"24 февраля вследствие осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 251 населенный пункт", - сказано в сообщении ведомства. Из-за непогоды обесточены 70 населенных пунктов в Львовской области, 69 в Ивано-Франковской, 65 в Тернопольской, 23 в Волынской, 12 в Черновицкой, 11 в Житомирской и 1 в Ровенской.