В Чехии обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны

ПРАГА, 24 февраля. /ТАСС/. Около 300 жителей десятитысячного города Куржим, расположенного на юго-востоке Чехии, в понедельник были эвакуированы полицией в связи с обнаружением в лесопарке у одного из жилых кварталов авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь полиции Богумил Малашек.

"Авиационная бомба была найдена близ улицы У пруда, - отметил он. - Проведена эвакуация около 300 жителей, включая учеников и преподавателей местного профтехучилища. На месте работают саперы".

Предполагается, что авиабомба будет вывезена далеко за пределы Куржима, где будет уничтожена. Саперные работы должны завершиться в ближайшие часы, после чего жители смогут вернуться в свои дома.