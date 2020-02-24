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Палестино-израильский конфликт
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Шесть ракет выпущены из сектора Газа по Израилю

Пять из них перехвачены

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 февраля. /ТАСС/. Израильская система ПВО перехватила пять из шести ракет, выпущенных в понедельник палестинскими радикалами из сектора Газа по Израилю. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Шесть ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории, пять из них перехвачены израильской системой противовоздушной обороны", - говорится в заявлении военных. Ранее армейская пресс-служба сообщила, что сирены воздушной тревоги сработали в городе Сдерот и прилегающих к сектору Газа районах на юге Израиля. В настоящий момент в Сдероте продолжают звучать сирены ПВО, добавили в пресс-службе.

По ее данным, 23 февраля палестинские радикалы выпустили по Израилю 21 ракету, 13 из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Как проинформировала газета Yedioth Ahronoth, ранее в тот же день израильские военнослужащие застрелили двух палестинцев, устанавливавших взрывное устройство у южной части границы между сектором Газа и Израилем.

В ночь на понедельник в ответ на ракетные обстрелы и попытку подрыва на границе "ВВС Израиля нанесли удары по террористическим целям к югу от Дамаска, а также десяткам целей "Исламского джихада" по всему сектору Газа", сообщила армейская пресс-служба.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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