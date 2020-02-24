В Коми легковушка столкнулась с "КамАЗом"

ТАСС, 24 февраля. Легковой автомобиль столкнулся с "КамАЗом" на трассе под городом Усинском Республики Коми, в результате три человека погибли. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального ГИБДД.

"ДТП произошло в 11:40 мск. Подъезд к городу Усинску, столкновение "КамАЗа" с кроссовером Lifan. Трое погибших, среди них девушка 20 лет. На месте работают представители Следственного комитета, эксперты, ГАИ, МЧС, скорая, начальник ГИБДД, приехал мэр Усинска", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что авария произошла на региональной трассе, движение в районе ЧП не перекрыто.