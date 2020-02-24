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В административном здании в Ростове-на-Дону обрушился балкон

Пострадали два человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Два человека получили травмы при обрушении балкона в административном здании Ростова-на-Дону. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в управлении по делам ГО и ЧС города.

"На Семашко в административном здании произошло обрушение балкона. Один мужчина с травмированным голеностопом доставлен в горбольницу №1, второй с закрытой черепно-мозговой травмой отправлен в больницу скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

В управлении добавили, что помощь спасателей не потребовалась.

Теги
РоссияРостовская область
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