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Два человека погибли при пожаре в селе в Пензенской области

Еще один пострадал

ПЕНЗА, 24 февраля. /ТАСС/. Мужчина и женщина погибли в результате пожара в жилом доме в Наровчатском районе Пензенской области, говорится в сообщении, размещенном на сайте СК по региону.

"По данным следствия, 23 февраля компания из семи человек находилась в доме по улице Нагорной в селе Казенчик. Около 02:00 24 февраля в подразделение МЧС поступила информация о возгорании дома. Пятеро из находившихся в жилище смогли выйти на улицу и принимали меры к тушению пожара и спасению двоих оставшихся в доме. После ликвидации пожара тела 37-летнего мужчины и 44-летней женщины обнаружены в доме", - указано в сообщении.

По данным ведомства, в больницу с ожогами был также доставлен 64-летний хозяин дома. "При первоначальном осмотре на погибших каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено", - отмечается в сообщении. По предварительным данным, очаг возгорания находился в районе печи.

По данному факту назначена доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Теги
РоссияПензенская область
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