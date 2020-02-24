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Посольство РФ: россиян нет среди пострадавших при землетрясении в Иране

Число пострадавших, по данным телерадиовещательной корпорации IRIB, достигло 104 человек

ТЕГЕРАН, 24 февраля. /ТАСС/. Граждане России не числятся среди пострадавших в ходе землетрясения, затронувшего провинцию Западный Азербайджан на северо-западе Ирана. Об этом сообщается в понедельник на официальной странице посольства РФ в Тегеране в Twitter.

"Выражаем соболезнования всем пострадавшим в результате произошедших в Иране 23 февраля землетрясений. Российских граждан среди них нет", - говорится в сообщении.

По информации телерадиовещательной корпорации IRIB, число пострадавших от землетрясения в Иране достигло 104 человек. Кроме того, повреждены или разрушены строения в 43 населенных пунктах в провинции.

В воскресенье на северо-западе Ирана у границы с Турцией произошло землетрясение магнитудой 5,7. В результате погибли по меньшей мере девять граждан Турции.

Теги
ИранТурцияРоссия
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