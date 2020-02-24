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Глава КС Армении подал в суд на Пашиняна

Председатель Конституционного суда (КС) Армении Грайр Товмасян потребовал опровержения клеветы

ЕРЕВАН, 24 февраля. /ТАСС/. Председатель Конституционного суда (КС) Армении Грайр Товмасян подал судебный иск в отношении премьер-министра страны Никола Пашиняна с требованием извинений и опровержения клеветнических заявлений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на официальном сайте Судебного департамента республики.

"Судебный иск требует от суда обязать Никола Пашиняна принести извинения за оскорбительные высказывания, а также опровергнуть ранее сделанные им заявления клеветнического характера", - отмечается в нем.

Ранее Пашинян неоднократно жестко критиковал Товмасяна, называя его "защитником прежнего режима" и "председателем коррумпированной системы".

Парламент Армении 6 февраля на внеочередном заседании принял решение о проведении всенародного референдума, цель которого - добиться досрочной отставки членов и председателя КС. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении референдума по конституционным поправкам на 5 апреля.

Пашинян неоднократно заявлял, что Товмасян был избран на свой пост с применением фальсификаций. Сам глава КС считает, что подвергается политическим преследованиям со стороны властей.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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