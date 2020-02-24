Электричка насмерть сбила мужчину у платформы Бирюлево в Москве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Мужчина попал под электричку в воскресенье в районе платформы Бирюлево в Москве, когда перебегал пути в неположенном месте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"Электропоездом в районе станции Бирюлево Павелецкого направления Московской железной дороги смертельно травмирован мужчина 1980 года рождения. Гражданин перебегал пути в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.

По факту случившегося начата проверка.