Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Калужской области

ТАСС, 24 февраля. Автомобиль ВАЗ 2107 столкнулся с Chevrolet Lacetti и вылетел на тротуар, сбив пешехода, в Козельске Калужской области. В результате ДТП погибли три человека, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

"По предварительной информации, 24 февраля водитель ВАЗ 2107 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение с движущейся во встречном направлении машиной Chevrolet Lacetti. После столкновения водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги в правую сторону по ходу движения на тротуар с последующим наездом на пешехода. Водитель и его пассажир скончались на месте ДТП, пешеход скончался по дороге в больницу", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в полиции, ВАЗ 2107 ехал со стороны АЗС Козельска по улице Чкалова в сторону центра города. В настоящий момент все обстоятельства ДТП устанавливаются.