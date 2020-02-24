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Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Калужской области

Авария произошла в Козельске

ТАСС, 24 февраля. Автомобиль ВАЗ 2107 столкнулся с Chevrolet Lacetti и вылетел на тротуар, сбив пешехода, в Козельске Калужской области. В результате ДТП погибли три человека, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

"По предварительной информации, 24 февраля водитель ВАЗ 2107 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение с движущейся во встречном направлении машиной Chevrolet Lacetti. После столкновения водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги в правую сторону по ходу движения на тротуар с последующим наездом на пешехода. Водитель и его пассажир скончались на месте ДТП, пешеход скончался по дороге в больницу", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в полиции, ВАЗ 2107 ехал со стороны АЗС Козельска по улице Чкалова в сторону центра города. В настоящий момент все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Теги
РоссияКалужская область
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