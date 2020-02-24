Бывший руководитель протокола президента Алжира заключен под стражу по делу о коррупции

ТАСС, 24 февраля. Алжирский суд в понедельник поместил под стражу бывшего руководителя протокола президента страны Мохтара Регьега в рамках расследования уголовных дел о коррупции и торговле влиянием. Об этом сообщает информационное агентство Algeria Press Service.

Фигурантами по данному эпизоду проходят известные алжирские бизнесмены Хусин Мансур Метиджи, Мухаммед Зубир Метиджи, Али Хаддад и Ахмед Уарун. Все они ранее также были заключены под стражу.

В Алжире с весны 2019 года идет масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой взяты под стражу или заключены в тюрьму десятки влиятельных чиновников, в том числе бывшие главы правительства, экс-министры, бизнесмены и олигархи.

Избранный в декабре 2019 года президентом Алжира Абдельмаджид Теббун пообещал продолжить борьбу с коррупцией и казнокрадством. Этого требуют участники продолжающихся с февраля 2019 года массовых акций протеста.