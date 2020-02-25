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В Пензенской области нашли тела четырех человек в многоквартирном доме

По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление угарным газом

ТАСС, 25 февраля. Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело в связи со смертью четырех человек, тела которых обнаружили в многоквартирном доме. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

"Бессоновским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам") по факту смерти четырех человек", - говорится в сообщении.

По информации следствия, около 22:00 мск 24 февраля в квартире на четвертом этаже дома на улице Фабричной в селе Чемодановка Бессоновского района обнаружили тела двух мужчин 1982 и 1983 годов рождения. При обходе подъезда в квартире на пятом этаже были найдены еще двое погибших - женщина 1961 года рождения и мужчина 1994 года рождения.

"Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе руководства следственного управления, следователей и криминалистов. Проводится осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибших не обнаружено", - говорится в сообщении.

Сейчас газ в доме отключен, безопасность жильцов обеспечивают сотрудники МЧС и газовой службы, уточнили в ведомстве.

Теги
РоссияПензенская область
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