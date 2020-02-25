В Северной Осетии столкнулись пассажирский поезд и автомобиль

ТАСС, 25 февраля. Автомобиль и пассажирский поезд столкнулись в Кировском районе Северной Осетии в ночь на вторник, один человек пострадал. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"По уточненной информации, в Кировском районе на железнодорожном переезде селения Эльхотово столкнулись автомобиль марки "Нива" и пассажирский поезд Назрань - Москва. В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавший, он доставлен в ЦРБ селения Эльхотово", - говорится в сообщении.

Есть ли задержки в движении поездов, не уточняется.