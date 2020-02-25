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В Уфе из-за задымления в гостинице эвакуировали 80 человек

Пострадавших нет

УФА, 25 февраля. /ТАСС/. Задымление в подвале гостиницы в Уфе стало причиной эвакуации 80 человек. Загорелся электрощит, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии во вторник.

"Поступило сообщение о задымлении в здании гостиницы по улице Златоустовской в Уфе. На место [ЧП] направлены силы и средства МЧС России в количестве 8 единиц техники и 24 человека личного состава, а также другие экстренные службы. По прибытии установлено, что в подвальном помещении произошло загорание электрощита на площади 1,5 кв. м. Пожар потушен, пострадавших нет. До прибытия пожарных администрацией объекта эвакуировано 80 человек, из них 5 детей", - говорится в сообщении.

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РоссияБашкортостан
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