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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: прокуратура Милана открыла дело по факту спекуляций с санитарными масками

В связи с ростом спроса цены выросли в несколько раз, указывает газета Corriere della Sera

РИМ, 25 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Милана открыла расследование по факту установления спекулятивных цен на санитарные маски и дезинфицирующие средства после распространения коронавируса на севере Италии. Об этом сообщила во вторник газета Corriere della Sera.

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В связи с ростом спроса цены на эти предметы выросли в несколько раз и достигли максимума (до €70 за маску) в интернет-магазинах, указывает издание. Дело пока открыто "в отношении неизвестных" по обвинению в "спекулятивных действиях и нарушении правил рынка". За подобное преступление законом предусматривается наказание в виде тюремного заключения от полугода до трех лет и штраф до €25 тыс.

Представители Красного Креста также заявили, что злоумышленники пользуются ситуацией и, представляясь добровольцами организации, проникают в дома пожилых людей под предлогом сделать анализ мазок на коронавирус и грабят их.

В настоящий момент число инфицированных в Италии превысило 230 человек, большинство из них проживают в северной области Ломбардия. Число жертв коронавируса достигло семи человек. Помимо полностью изолированной красной зоны в Ломбардии и города Во в Венето, ограничительные меры предосторожности введены на территории пяти областей: Ломбардии, Венето (включая Венецию), Эмилия-Романье, где число заразившихся приближается к 20, а также Лигурии и Фриули - Венеция-Джулии, где пока не выявлены инфицированные. В Милане многие компании перевели своих сотрудников на дистанционную работу. Опустели улицы в Венеции, где на два дня раньше закончился карнавал.

Теги
ИталияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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