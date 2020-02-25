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Пожар в ТЦ "Пассаж" в центре Махачкалы локализован

В результате инцидента никто не пострадал

МАХАЧКАЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Пожарные локализовали пожар, возникший во вторник в ТЦ "Пассаж" в центре Махачкалы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану.

"В 14:35 объявлена локализация пожара в ТЦ "Пассаж", - сказал собеседник агентства.

Как отмечается, тушению пожара мешал сильный ветер, а также отсутствие подъезда к месту возгорания с одной стороны. "Идет проливка конструкций, жертв и пострадавших нет. Причины выясняются", - добавили в ГУ МЧС по региону. В главке также отметили, что тушение пожара в ТЦ усложнялось тем, что "здание полностью не обесточено".

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