Суд арестовал на два месяца замруководителя управления Росимущества в Дагестане Усманова

МАХАЧКАЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца заместителя руководителя территориального управления Росимущества в Дагестане Раджаба Усманова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Усманова Раджаба, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. Постановлением суда подозреваемый взят под стражу на два месяца включительно, то есть до 19 апреля", - сообщил собеседник агентства.