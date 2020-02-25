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Число пострадавших в результате инцидента на карнавале в Германии почти достигло 60

Среди них как минимум 18 детей

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Полиция германской федеральной земли Гессен скорректировала с 35 до 60 число пострадавших в результате инцидента на карнавале в городе Фолькмарзен. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении правоохранительных органов в Twitter.

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"Число пострадавших выросло почти до 60", - отметили в полиции. Среди них как минимум 18 детей. 35 человек остаются в больницах.

Инцидент произошел накануне около 16:45 мск. По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля объехал ограждения, умышленно направил машину на группу участников карнавала и надавил на газ. Автомобиль проехал несколько десятков метров в толпе, пока не остановился. Подозреваемый - 29-летний местный житель - был задержан на месте. Генпрокуратура возбудила дело по подозрению в покушении на убийство.

Его мотивы пока неизвестны.

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