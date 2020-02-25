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В Москве 80 человек эвакуировали из общежития из-за угрозы взрыва

Здание находится на Лиственничной аллее

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Около 80 человек эвакуированы из общежития на севере Москвы из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Здание общежития на Лиственничной аллее, 14, кинологи проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Из общежития эвакуированы 80 человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник в Москве были "заминированы" Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова и школа № 1148 имени Ф.М. Достоевского. Из университета были эвакуированы 4,8 тыс. человек.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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