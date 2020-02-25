Суд приговорил калининградского чиновника к пяти годам колонии за взятку

КАЛИНИНГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Черняховский городской суд во вторник приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего первого заместителя главы администрации Черняховского городского округа Калининградской области Александра Казимирского, признанного виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Суд согласился с позицией гособвинения, признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и приговорил к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки в размере 3,6 млн рублей, с лишением права занимать госдолжности сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Чиновник был задержан 26 февраля 2019 года при получении 1,8 млн рублей взятки от директора одной из фирм, проводившей работы по благоустройству территорий в Черняховске в рамках целевой программы "Формирование современной городской среды", за способствование в подписании актов приема выполненных работ по муниципальному контракту.