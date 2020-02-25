20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Воронежской области восстановили подачу электроэнергии

Ранее без электроснабжения оставались порядка 15 тыс. человек

ВОРОНЕЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Аварийные бригады филиала "Россети центр Воронежэнерго" полностью восстановили подачу электроэнергии в более десяти районах Воронежской области, где после прохождения циклона со снегом и ветром до 20 м/с без света оставались свыше 15 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Энергетики филиала "Россети Центр Воронежэнерго" оперативно устранили последствия циклона, прошедшего над Воронежской областью. На данный момент погодные условия нормализовались, массовых отключений нет. С 16:30 (мск) отменен особый режим работы, филиал работает в режиме повышенной готовности, устраняя технологические нарушения в сетях по заявкам потребителей", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В Воронежской области с вечера 24 февраля и до полудня 25 февраля проходил циклон со снегопадами, местами с дождем, наблюдалось налипание мокрого снега, гололедица, усиление ветра до 15-20 м/с. Произошли обрывы линий электропередачи и отключения электричества у порядка 15 тыс. человек в Аннинском, Бобровском, Терновском, Россошанском, Новоусманском, Нижнедевицком, Хохольском, Семилукском, Верхнехавском и других районах.

По данным пресс-службы компании, над устранением последствий непогоды работали более 70 бригад, в которых насчитывалось свыше 280 специалистов и 51 единица техники. Для энергоснабжения социально значимых объектов было задействовано 8 резервных источников электроснабжения.

В настоящее время в Воронежской области плюс 1 градус, осадков нет, к ночи ожидается похолодание до 2 градусов мороза.

Теги
РоссияВоронежская область
Реклама на ТАСС
На западе Москвы 40 школьников эвакуированы из-за задымления в столовой
Как сообщили в экстренных службах, возгорания в столовой не было
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС