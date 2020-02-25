В Воронежской области восстановили подачу электроэнергии

ВОРОНЕЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Аварийные бригады филиала "Россети центр Воронежэнерго" полностью восстановили подачу электроэнергии в более десяти районах Воронежской области, где после прохождения циклона со снегом и ветром до 20 м/с без света оставались свыше 15 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Энергетики филиала "Россети Центр Воронежэнерго" оперативно устранили последствия циклона, прошедшего над Воронежской областью. На данный момент погодные условия нормализовались, массовых отключений нет. С 16:30 (мск) отменен особый режим работы, филиал работает в режиме повышенной готовности, устраняя технологические нарушения в сетях по заявкам потребителей", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В Воронежской области с вечера 24 февраля и до полудня 25 февраля проходил циклон со снегопадами, местами с дождем, наблюдалось налипание мокрого снега, гололедица, усиление ветра до 15-20 м/с. Произошли обрывы линий электропередачи и отключения электричества у порядка 15 тыс. человек в Аннинском, Бобровском, Терновском, Россошанском, Новоусманском, Нижнедевицком, Хохольском, Семилукском, Верхнехавском и других районах.

По данным пресс-службы компании, над устранением последствий непогоды работали более 70 бригад, в которых насчитывалось свыше 280 специалистов и 51 единица техники. Для энергоснабжения социально значимых объектов было задействовано 8 резервных источников электроснабжения.

В настоящее время в Воронежской области плюс 1 градус, осадков нет, к ночи ожидается похолодание до 2 градусов мороза.