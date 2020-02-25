На западе Москвы полиция задержала "бэтмобиль"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали на западе Москвы копию "бэтмобиля" из фильма "Бэтмен против Супермена", вышедшего в прокат в 2016 году, за большие габариты и отсутствие регистрации. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-службе столичного главка МВД Владимир Васенин.

"22 февраля экипажем ДПС на Кутузовском проспекте в районе дома 5/3 по ходу движения в центр было остановлено необычное транспортное средство под управлением 32-летнего жителя столицы. Как выяснилось, средство передвижения, похожее на транспорт героя зарубежных комиксов, изготовлено вне заводских условий, путем самодельной сборки в частной мастерской", - сказал Васенин.

По его словам, "бэтмобиль" не был зарегистрирован и не имеет сертификата одобрения типа автомобиля и соответствующего допуска к участию в дорожном движении. Кроме того, габариты машины превышают допустимые нормы.

В отношении водителя был составлен административный протокол по ст.12.21.1 КоАП РФ "Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства", возбуждено два дела об административном правонарушении по ст. 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид" и ст. 12.1 КоАП РФ "Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра". Владелец "бэтмобиля" должен явиться в отдел ГИБДД, а сам автомобиль отвезен на спецстоянку.

В октябре 2019 года копия "бэтмобиля" продавалась за 55 млн рублей на сайте "Авто.ру". Автомобиль был доставлен в Россию из США, после чего был модернизирован. В частности, в нем были сделаны автоматические двери, поставлены бронированные стекла. Также "бэтмобиль" оснастили камерой ночного видения, тепловизором, лазерным прицелом и копией "пушки" на переднем бампере, которая имитирует стрельбу.

В 2016 году из Лондона в Москву был также привезен на продажу "бэтмобиль". Его стоимость оценивалась в 73 млн рублей.