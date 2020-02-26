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Новосибирец получил три года за хищение более 480 млн рублей у дольщиков

Гендиректор ЗАО "СКИМС" Сергей Карманов обманул 175 человек

ТАСС, 26 февраля. Суд в Новосибирске приговорил руководителя строительной компании "СКИМС" Сергея Карманова к трем годам колонии за хищение у дольщиков более 480 млн рублей, сообщается в среду на сайте прокуратуры региона.

Строительная компания ЗАО "СКИМС" с 2007 года вела строительство двух домов в Октябрьском районе города Новосибирска на условиях долевого участия. В 2013 году ООО "Пилар", дольщик строительства, потребовало признать ЗАО "СКИМС" банкротом, суд вынес решение летом 2015 года. Осенью 2019 года в суд поступило дело Сергея Карманова, где он обвинялся в хищении около 500 млн рублей у дольщиков, причинении имущественного ущерба другим компаниям и легализации незаконно полученных средств. Суд арестовывал его имущество на 52 млн рублей.

"В Новосибирске вынесен приговор по уголовному делу о хищении руководителем строительной компании у граждан свыше 480 млн рублей. Октябрьский районный суд г. Новосибирска окончательно приговорил Карманова к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что с 2007 по 2014 годы генеральный директор ЗАО "СКИМС" Сергей Карманов заключал договоры участия в долевом строительстве двух многоквартирных жилых домов без намерения их выполнить и таким образом похитил у 175 потерпевших свыше 480 млн рублей, 15 млн из похищенных средств он смог легализовать.

Приговор внесен на основании ч. 3 ст. 159.4 УК РФ ("Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств"), ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана") и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств).

Теги
РоссияНовосибирская область
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