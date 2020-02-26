Источник: в результате пожара на складах с резиной в Подмосковье пострадал человек

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Мужчина пострадал в результате пожара на складах с резиной в подмосковном поселке Новый. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"На пожаре в поселке Новый пострадал мужчина, у него ожег лица и верхних дыхательных путей", - сказал собеседник агентства. Пострадавшего доставили в одну из больниц Красногорска.

Кроме того, как отметил источник, в 07:22 мск пожарные ликвидировали открытое горение.

Ранее в пресс-службе сообщили, что на открытой площадке загорелись тюки с резиновой крошкой на площади 500 кв. м. Площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. метров, мешки с резиной горят между двумя металлическими складами, внутри которых также хранится резина. Пожарным удалось локализовать горение в 03:30 мск на площади 4400 кв. м.